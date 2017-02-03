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Суд частично остановил исполнение миграционного указа Трампа

Решение вынесла федеральный судья Виктория Робертс

Суд в США предписал администрации США частично остановить исполнение миграционного указа, подписанного президентом Дональдом Трампом.

Согласно решению, вынесенному федеральным судьей Викторией Робертс в Детройте, штат Мичиган, «бессрочно запрещается отказывать во въезде в США законным постоянным резидентам и тем, кто располагает действующей визой», сообщает «РИА Новости».

Дональд Трамп подписал указ, вызвавший общественный резонанс. Документ приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает размещение мигрантов из Сирии и на 90 дней приостанавливает въезд в страну лиц из семи исламских государств.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Суд частично остановил исполнение миграционного указа Трампа

Решение вынесла федеральный судья Виктория Робертс

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