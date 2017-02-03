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В здании сената в Париже проходят обыски по делу супруги Фийона

Следователи полагают, что дети четы Фийон могли работать в качестве помощников своего отца фиктивно

Французские следователи проводят обыски в сенате в рамках коррупционного дела, по которому в качестве подозреваемой выступает супруга кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на свой источник в парламенте, изымаются документы о возможном фиктивном трудоустройстве Пенелопы Фийон и ее детей Мари и Шарля.

Следователи полагают, что никаких обязанностей они не выполняли, просто получая деньги. В общей сложности им было выплачено €84 тыс. за 2005–2007 годы, когда Франсуа Фийон занимал пост сенатора.

Фийон неуклонно теряет позиции в опросах общественного мнения, после того как газета Canard Enchaine впервые сообщила о том, что Пенелопа с 1998 по 2002 год получала деньги как помощник своего мужа. Если это действительно так, то ее трудоустройство было фиктивным, позволив ей незаконно получить €500 тыс.

Расследование в отношении Пенелопы Фийон национальная финансовая прокуратура Франции начала 25 января.

Накануне было принято решение привлечь к расследованию детей четы Фийон, так как с 2005 по 2007 год они также числились помощниками своего отца.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

В здании сената в Париже проходят обыски по делу супруги Фийона

Следователи полагают, что дети четы Фийон могли работать в качестве помощников своего отца фиктивно

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