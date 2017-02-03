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3 февраля
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Ассанж подольет масла в огонь предвыборной кампании Франции

Основатель WikiLeaks анонсировал «интересную» информацию о третьем фаворите президентской гонки

Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Основатель скандально известного сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в эксклюзивном комментарии «Известиям» рассказал о наличии компромата на еще одного кандидата в президенты Пятой республики — Эммануэля Макрона. При этом продолжают разгораться скандалы вокруг других участников предвыборной гонки. На фоне набирающего обороты коррупционного дела, связанного с кандидатом в президенты от республиканцев Франсуа Фийоном, появились вопросы ко второму ключевому претенденту на главный пост страны — лидеру правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Как рассказали «Известиям» в самой партии, скандальные события — результат личного конфликта между госпожой Ле Пен и экс-главой Европарламента, а ныне кандидатом на пост канцлера ФРГ Мартином Шульцем.

О наличии разоблачающих материалов на независимого кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона «Известиям» рассказал австралийский журналист, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. По его данным, Эммануэль Макрон, который в прошлом был министром экономики Пятой республики, вел компрометирующую политическую переписку с бывшим кандидатом в президенты США от партии демократов Хиллари Клинтон.

— У нас есть интересная информация по поводу еще одного кандидата в президенты Франции — Эммануэля Макрона. Данные получены из личной переписки экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, — заявил «Известиям» Джулиан Ассанж. — Весь мир воодушевлен нашими последними публикациями о кандидатах. 

Напомним, что, по данным соцопросов, на данный момент три кандидата занимают лидирующие позиции в гонке за пост президента Пятой республики. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен возглавляет список фаворитов, несмотря на громкий скандал с Европарламентом. И пока весь мир ждет новой информации от WikiLeaks, дебаты вокруг «дела Ле Пен» продолжают набирать обороты.

Марин Ле Пен подозревается в растрате средств, якобы потраченных на ее «фиктивных» помощников. Европарламент выдвинул обвинение против политика и потребовал вернуть в фонды Евросоюза более 300 тыс. евро, которые, по мнению Брюсселя, она потратила незаконно. Однако в «Национальном фронте» с этим не согласны и заявляют, что последние события — результат давнего конфликта Ле Пен и экс-главы Европарламента, а ныне кандидата в канцлеры Германии Мартина Шульца. 

По мнению члена «Национального фронта» Николаса Бэя, конфликт возник на почве непримиримого отношения экс-главы Европарламента к евроскептикам и ультраправым движениям Европе.

— В основу этого дела легли ложные обвинения Мартина Шульца, который до недавнего времени являлся главой Европейского парламента и который всегда публично заявлял, что сделает всё, что в его власти, чтобы навредить группам, критически настроенным по отношению к ЕС. К тому же экс-глава Европарламента был официальным представителем канцлера Ангелы Меркель (тоже нашей ярой политической противницы) во время ее выборной кампании, а также официальным представителем ЕНП (Европейской народной партии), одного из наших самых непримиримых оппонентов, — сообщил «Известиям» Николас Бэй.

Напомним, что в марте 2015 года Мартин Шульц, будучи главой Европарламента, уведомил министерство юстиции Франции и управление ЕС по борьбе с мошенничеством (OLAF) о том, что партия «Национальный фронт» занималась махинациями, оплачивая работу своего аппарата в Париже из бюджета ЕС.

— Самое важное и самое неприемлемое заключается в том, что ни одним судом нам не было вынесено приговора. Решения, принятые OLAF и парламентом, нарушают основные правовые принципы, — отметил Николас Бэй. — Таким образом, речь идет о политических преследованиях со стороны оппонентов, которым хотелось бы нас считать чиновниками Европейского союза. Но ни мы, ни наши ассистенты не работаем на Европейский союз: мы — депутаты, которые избраны французским народом, чтобы бороться с бюрократией ЕС, чтобы подготовить новое видение Европы. Марин Ле Пен подала в Европейский суд жалобу на это небеспристрастное и необоснованное решение.

Один из лидеров «Национального фронта» Бруно Гольниш также убежден, что обвинения в адрес Марин Ле Пен сфальсифицированы и члены партии не намерены мириться с таким положением дел. Также он напомнил об обвинениях, предъявленных главному оппоненту Ле Пен — кандидату от Республиканской партии Франсуа Фийону.

— Мы должны понимать, что разница между обвинениями в адрес Марин Ле Пен и жены Франсуа Фийона очень велика. Несмотря на предъявленные обвинения, все наши помощники действительно работали, имеются отчеты о проделанной работе, и они не вызывают сомнений. Возникает только вопрос, почему внезапно стали проверять членов нашей партии, а не членов Социалистической или какой-либо другой. Думаю, тут следует вспомнить обвинения Мартина Шульца, который несколько лет назад необоснованно заподозрил нашу партию в присвоении средств из Европарламента, что оказалось абсолютной ложью, — заявил «Известиям» Бруно Гольниш.

В «Национальном фронте» уверены, что разразившийся скандал никак не скажется на рейтингах их кандидата. Более того, Марин Ле Пен собирается опротестовать обвинения и представить необходимые доказательства.

1 февраля 2017 года истек срок, когда лидер правоконсервативной партии должна была вернуть в фонды Европарламента 340 тыс. евро, якобы использованных для оплаты труда фиктивного сотрудника Европарламента. Несмотря на последние громкие события, лидер «Национального фронта» по-прежнему считается одним из фаворитов в гонке за пост главы Пятой республики.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Ассанж подольет масла в огонь предвыборной кампании Франции

Ассанж подольет масла в огонь предвыборной кампании ФранцииОснователь WikiLeaks анонсировал «интересную» информацию о третьем фаворите президентской гонки

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