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Введение пограничных зон без переговоров может привести к конфликту

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что введение Москвой пограничных зон между РФ и Белоруссией без предварительных переговоров может привести к серьезному конфликту.

Лукашенко отметил, что создание пограничных зон подразумевает привязку к конкретным точкам. А этому должен предшествовать переговорный процесс, сказал он.

«Это же [создание пограничных зон] переговорный процесс. Это же может вылиться в серьезный конфликт», — заявил президент Белоруссии.

«Вы же не договорились, как будет на карте проходить, на местности, только после этого надо устанавливать какие-то знаки и точки. Вы же можете залезть на чужую территорию и отхватить кусок чужой границы. Поэтому я не думаю, что россияне на это решатся, это уже серьезный конфликт», — добавил он.

В среду стало известно, что в Псковской, Смоленской и Брянской областях, граничащих с Белоруссией, создаются пограничные зоны.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Введение пограничных зон без переговоров может привести к конфликту

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

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