РФ недополучила $22,3 млрд за поставки нефти Белоруссии

Российский бюджет в период с 2011 по 2015 годы недополучил $22,3 млрд из-за беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, сообщили в пресс-службе Кремля.

«С 2011 по 2015 год беспошлинно ежегодно поставлялось от 18 млн до 23 млн т нефти нашим белорусским партнерам И всего российский бюджет в период с 2011 по 2015 год в этой связи недополучил $22,3 млрд», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что Россия продолжает оказывать экономическую, политическую и иную помощь белорусским партнерам, и на данный момент Минску выделено свыше $6 млрд.

Кроме того, $2,5 млрд по различным траншам было предоставлено белорусским партнерам по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции в Минске заявил, что республика обратилась в суд по поводу сокращения поставок российской нефти.

