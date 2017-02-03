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РФ недополучила $22,3 млрд за поставки нефти Белоруссии

В Кремле заявили, что Россия продолжает оказывать экономическую, политическую и иную помощь Минску

Российский бюджет в период с 2011 по 2015 годы недополучил $22,3 млрд из-за беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, сообщили в пресс-службе Кремля.

«С 2011 по 2015 год беспошлинно ежегодно поставлялось от 18 млн до 23 млн т нефти нашим белорусским партнерам И всего российский бюджет в период с 2011 по 2015 год в этой связи недополучил $22,3 млрд», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что Россия продолжает оказывать экономическую, политическую и иную помощь белорусским партнерам, и на данный момент Минску выделено свыше $6 млрд.

Кроме того, $2,5 млрд по различным траншам было предоставлено белорусским партнерам по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции в Минске заявил, что республика обратилась в суд по поводу сокращения поставок российской нефти.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

РФ недополучила $22,3 млрд за поставки нефти Белоруссии

В Кремле заявили, что Россия продолжает оказывать экономическую, политическую и иную помощь Минску

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