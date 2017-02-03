Власти Якутии ищут спонсоров для полета в стратосферу Федора Конюхова. Глава региона Егор Борисов ведет переговоры с крупными компаниями, которые могли бы оказать помощь путешественнику.

Как сообщает ИА YakutiaMedia, Егор Борисов отметил, что принципиальное согласие от спонсоров уже получено, но не уточнил, о каких суммах идет речь. В декабре 2016 года глава Якутии уже встречался с путешественником. Они тогда обсудили оптимальные для старта места.

«Известия» ранее сообщали, что известный путешественник Федор Конюхов выбрал Якутию в качестве стартовой площадки для полета в стратосферу из-за оптимальных природных условий. Россиянин намерен побить рекорд индийского пилота Виджайпата Синганья.

Федор Конюхов — первый россиянин, побывавший на всех семи высочайших вершинах мира, на Южном и Северном полюсах. На его счету несколько мировых рекордов. Он в одиночку пересек Тихий океан на гребной лодке с мировым рекордом в 159 суток 14 часов 45 минут. Российский путешественник стал также первым в истории воздухоплавателем, сумевшим совершить кругосветное путешествие на воздушном шаре с первой попытки.

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