Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
4 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Ростуризм исключил девять компаний из реестра туроператоров

Компании наказали за то, что они вовремя не создали фонды персональной ответственности

Фото: РИА НОВОСТИ/Максим Богодвид

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Ростуризма, в пятницу на заседании асооциации «Турпомощь», в котором участвовал глава ведомства Олег Сафонов, было принято решение об исключении из реестра компаний «Интертранстур», МПЛ, «Гермес-Тур», «Джет Сет Спортс», «Гуд Тайм», «Путешествия без границ», «Миракль», «Шар Трэвэл», «Мави Групп». Эти туроператоры не продлили членство в ассоциации и не подали заявления о выходе из нее.

Кроме того, 20 туроператоров решили выйти из «Турпомощи» и написали заявления с соответствующей просьбой. Это «Пегас Туристик МСК», «Пегас Уфа», «Пегас Казань», «Пегас СПб», «Пегас Самара», «ПЕГАС», «Люкс Тур», «РТ Волга», «ТО Корал Тревел Центр», «Оператор выходных туров САНМАР», «Русский экспресс. Север-Запад», «Русский экспресс», «Натали Турс», «Пегас Екатеринбург», «Турмагазин», «Черное море», «Эксклюзив Трэвел», «Павиор», «Турмаркет», «Ясон Трэвел». Все эти 20 компаний не будут работать в сфере выездного туризма.

— По состоянию на 31 января 2017 года общее количество туроператоров, продливших свое членство в ассоциации «Турпомощь» и создавших фонды персональной ответственности, составило 578, — сообщили в Ростуризме. — За первые дни февраля в ассоциацию вступили еще шесть новых компаний, которые будут работать на рынке выездного туризма. Таким образом, на сегодня общее количество операторов, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, составляет 584 компании. В фонд персональной ответственности перечислено 188 017 845,37 рубля. В апреле 2017 года цифра будет скорректирована в большую сторону, поскольку 36% туроператоров сделали взносы в размере 100 тыс. рублей при нулевом балансе.

Читайте также:

Число российских туристов в Турции сократилось на 76% в 2016 году

Россия как платок и калейдоскоп: в марте начнется народное голосование за лучший туристический бренд России

Турпутевки переезжают в интернет​​​​​​​

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Ростуризм исключил девять компаний из реестра туроператоров

Ростуризм исключил девять компаний из реестра туроператоровКомпании наказали за то, что они вовремя не создали фонды персональной ответственности

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Заявление Сергея Лаврова, 15-я кинопремия «Золотой орел», экспериментальная выставка японского художника в Пушкинском музее и другие события недели

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Инфографика

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

О соотношении трудоспособного и нетрудоспособного населения страны, средней продолжительности жизни и времени выхода на пенсию — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке