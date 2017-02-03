Ростуризм исключил девять компаний из реестра туроператоров

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Ростуризма, в пятницу на заседании асооциации «Турпомощь», в котором участвовал глава ведомства Олег Сафонов, было принято решение об исключении из реестра компаний «Интертранстур», МПЛ, «Гермес-Тур», «Джет Сет Спортс», «Гуд Тайм», «Путешествия без границ», «Миракль», «Шар Трэвэл», «Мави Групп». Эти туроператоры не продлили членство в ассоциации и не подали заявления о выходе из нее.

Кроме того, 20 туроператоров решили выйти из «Турпомощи» и написали заявления с соответствующей просьбой. Это «Пегас Туристик МСК», «Пегас Уфа», «Пегас Казань», «Пегас СПб», «Пегас Самара», «ПЕГАС», «Люкс Тур», «РТ Волга», «ТО Корал Тревел Центр», «Оператор выходных туров САНМАР», «Русский экспресс. Север-Запад», «Русский экспресс», «Натали Турс», «Пегас Екатеринбург», «Турмагазин», «Черное море», «Эксклюзив Трэвел», «Павиор», «Турмаркет», «Ясон Трэвел». Все эти 20 компаний не будут работать в сфере выездного туризма.

— По состоянию на 31 января 2017 года общее количество туроператоров, продливших свое членство в ассоциации «Турпомощь» и создавших фонды персональной ответственности, составило 578, — сообщили в Ростуризме. — За первые дни февраля в ассоциацию вступили еще шесть новых компаний, которые будут работать на рынке выездного туризма. Таким образом, на сегодня общее количество операторов, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, составляет 584 компании. В фонд персональной ответственности перечислено 188 017 845,37 рубля. В апреле 2017 года цифра будет скорректирована в большую сторону, поскольку 36% туроператоров сделали взносы в размере 100 тыс. рублей при нулевом балансе.