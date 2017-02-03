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США ввели дополнительные санкции против Ирана

В список попали 13 человек, включая иностранных граждан, а также 12 компаний

Фото: РИА Новости/Кевин Даунс

Американские власти в пятницу ввели дополнительные санкции против Ирана. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на сайте минфина США

В санкционный список попали 13 человек, включая иностранных граждан, а также 12 компаний.

Ограничительные меры вводятся против тех, кто причастен к иранской программе разработки баллистических ракет или каким-либо образом оказывает поддержку корпусу «стражей исламской революции».

Как передает ТАСС, в списки, в частности, были включены уроженец Ливана Яхья аль-Хадж, выходец из Кувейта Мухаммед Абдель Амир Фархат и гражданин КНР Цинь Сяньхуа.

Среди организаций оказалась базирующаяся в Китае добывающая компания Cosailing Business Trading Company Limited, а также структуры, офисы которых расположены в Иране, Ливане и ОАЭ.

В документе поясняется, что санкции введены в рамках борьбы с терроризмом и «за нарушение режима нераспространения».

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

США ввели дополнительные санкции против Ирана

США ввели дополнительные санкции против ИранаВ список попали 13 человек, включая иностранных граждан, а также 12 компаний

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