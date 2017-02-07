В России делают всё меньше молока

В 2016 году молочная отрасль России потеряла 158 тыс. голов молочного стада и 73 тыс. т молока относительно предыдущего года. Дефицит сырого молока достиг 23% от объема потребления в РФ, а цена на него впервые достигла 24 рублей за литр (эту сумму получают производители). Выработка молока даже при таких ценах остается малорентабельной, что и ведет к сокращению поголовья. Тем не менее Минсельхоз обещает исправить ситуацию, ликвидировав дефицит к 2020 году.

Как сообщил «Известиям» первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, ведомство намерено требовать с региональных властей, допустивших снижение поголовья дойного стада и производства молока в прошлом году, как минимум восстановить показатели до конца текущего года. Наибольшее снижение допустили Республика Башкортостан (29,6 тыс. голов), Омская (16,4 тыс. голов) и Оренбургская (13,4 тыс. голов) области.



По словам Хатуова, в ближайшее время регионы представят в министерство «дорожную карту» по восстановлению поголовья и увеличению продуктивности молочного стада.



В Минсельхозе снижение поголовья объясняют тем, что рентабельность молочной отрасли составляет 7%, а в целом по сельскому хозяйству — 20%.



— Неэффективные хозяйства в такой ситуации уходят с рынка, — поясняют в ведомстве.



По данным Минсельхоза, сокращение производства молока в 2016 году произошло за счет личных хозяйств, тогда как сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства, наоборот, прибавили в объеме. Это происходит на фоне роста цен на молоко: сейчас цена на молоко составляет рекордные 24 рубля за литр, при том, что в январе прошлого года она недотягивала до 22 рублей. Однако при такой цене на молоко повысилась рентабельность его производства, и с учетом господдержки это должно стимулировать приток инвестиций в молочную отрасль, считают в ведомстве.



Падение объемов производства неминуемо скажется на конечных ценах на молочную продукцию; участники и эксперты прогнозируют, что в 2017 году рост цен на молоко составит как минимум 10%.



По официальным данным, дефицит сырого молока в РФ составляет около 7 млн т в год. К 2020 году Минсельхоз рассчитывает минимизировать дефицит за счет повышения надоев и строительства новых молочных ферм, что даст прибавку на 5 млн т молока. Таким образом, общий объем производства молока должен достичь 35,7 млн т. В первую очередь ведомство рассчитывает на прирост со стороны сельхозпредприятий (почти 3 млн т) и фермерских хозяйств (2 млн т).



Президент агрохолдинга «Русское молоко» (бренд «Рузское молоко») Василий Бойко-Великий считает, что производители натурального молока не выдерживают конкуренции с теми, кто производит более дешевый молочный напиток с добавлением пальмового масла и сухого молока и реализует его под видом молока.

— В России всё ограничилось разговорами о введении акцизов на пальмовое масло, которые так и не были введены — проект закона застрял в аппарате правительства. Сокращение производства молока ведет к его прямому дефициту, особенно в связи с ростом программ по импортозамещению сыров и других молочных продуктов. В конечном счете раскошелиться за всё придется потребителю, — уверен топ-менеджер.

Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков пока не считает критичной ситуацию с ценами на молочную продукцию, подчеркивая, что дефицит сырого молока пока закрывается частично поставками из других стран (прежде всего Белоруссии), частично — различными модификациями молока (молочных напитков с использованием сухого молока, добавок и т.п.).

— Вот если случится усугубление конфликта с Белоруссией, тогда будет повод для беспокойства. Но в любом случае полки магазинов вряд ли будут пустовать — пусть по высокой цене или, наоборот, низкого качества, но молоко будет в магазинах, — уверен эксперт.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»:

В 2016 году молочники получили несколько видов госпомощи на общую сумму почти 26,5 млрд рублей. Из них чуть менее 12,7 млрд рублей аграриям достались в виде субсидий на литр произведенного молока, чуть более 6,6 млрд рублей — в виде субсидии по инвесткредитам, более 1,2 млрд рублей — по краткосрочным кредитам, 3,65 млрд рублей — субсидии на возмещение прямых затрат на строительство и модернизацию молочных ферм, более 2,3 млрд рублей — на поддержку крупного рогатого племенного скота. В 2015 году общий объем господдержки составил чуть более 15,3 млрд рублей, а в текущем году предусмотрено порядка 26,6 млрд рублей.