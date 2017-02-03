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Коммунальная авария оставила без воды 65 тыс. воронежцев

Устранить прорыв трубопровода планируется в ночь на субботу

Авария, произошедшая на водоводе в пятницу, оставила без воды 65 тыс. жителей Воронежа. На месте прорыва трубы работают сотрудники аварийных бригад «Росводоканал-Воронеж», устранить его планируется в ночь на субботу.

По данным «РИА Новости», авария произошла около 15.00 мск пятницы.

Воды нет в многоквартирных жилых домах Коминтерновского района Воронежа. Прекращено водоснабжение семи кварталов района по улицам Антонова-Овсеенко, Московскому проспекту, Бульвару Победы, Жукова, Владимира Невского, 60 Армии, Лизюкова, Хользунова.

В ряде домов отключено и отопление, так как в зоне отключения воды находится котельная.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Коммунальная авария оставила без воды 65 тыс. воронежцев

Устранить прорыв трубопровода планируется в ночь на субботу

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