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СМИ: напавший на патруль у Лувра является гражданином Египта

По информации журналистов, злоумышленнику 29 лет

Мужчина, в пятницу напавший с мачете на военный патруль у парижского Лувра, является гражданином Египта. Об этом сообщает LCI.

Журналисты уточняют, что злоумышленнику 29 лет.

Инцидент произошел в пятницу утром: мужчина, вооруженный мачете, напал на военный патруль, охраняющий порядок у Лувра. Военные были вынуждены открыть огонь по злоумышленнику — он получил ранения и был госпитализирован. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Премьер-министр Франции Бернар Казнев выступил с заявлением, в котором отметил, что атака носила «террористический характер».

Позже стало известно о задержании второго человека, подозреваемого в связях с нападавшим. 

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

СМИ: напавший на патруль у Лувра является гражданином Египта

По информации журналистов, злоумышленнику 29 лет

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