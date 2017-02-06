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Турция возвращает звание главного курорта россиян

В этом году на турецкие пляжи забронировано в два раза больше туров, чем за тот же срок до закрытия направления

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Турецкие курорты после вынужденного годового простоя возвращают себе лидирующие позиции на российском рынке. С начала года россияне бронируют туры в Турцию в полтора раза чаще, чем за тот же период 2015 года, то есть до запрета организованного туризма. По данным Российского союза туриндустрии, возвращение наших туристов в Турцию ударит в первую очередь по европейским направлениям — Греции, Кипру и Испании.

— Темпы роста бронирований у крупнейших игроков на рынке почти в два раза выше, чем в позапрошлом году, — сообщил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Председатель Центра защиты прав граждан за рубежом, член Общественного совета при Ростуризме Роман Бобылев подтвердил данные РСТ и связал эту тенденцию с финансовыми затруднениями, с которыми столкнулись очень многие россияне.

— Граждане России стали более продуманно подходить к планированию отпуска, — сказал он «Известиям». — Связано это, к сожалению, с материальными проблемами. Легче спланировать отдых заранее. Раньше многие, кто проводил отпуск за рубежом, отдыхали по несколько раз в год, по два раза в год ездили на море. А сейчас отдых, особенно зарубежный, стал для большинства не обыденной вещью, а событием и довольно накладным. Люди пытаются спрогнозировать свои расходы на полгода вперед. Если покупать тур заранее, можно получить скидку в 30%, а где-то даже и половину стоимости. И надо отдать должное туркам, они дают сейчас скидки и создают привлекательные для туристов условия.

В ближайшее время откроется египетское направление, однако оно, по прогнозам экспертов, не будет столь популярным из-за политической обстановки в арабской республике. Тем не менее возвращение россиян на турецкие и египетские берега станет непростым испытанием для российских курортов. В прошлом году из-за отсутствия серьезной конкуренции был полный карт-бланш. Впрочем, прогнозы экспертов относительно летнего сезона в Крыму и Краснодарском крае расходятся.

Юрий Барзыкин считает, что в этом году по сравнению с 2016-м для российских курортов принципиально ничего не изменится и он не ожидает ни существенного роста, ни падения.

— В прошлом году некоторые эксперты высказывали опасения, что туристы не поедут в Крым. Однако люди поехали, объемы перевозок выросли на 22%, — пояснил Юрий Барзыкин. — Да, взрывного роста на внутреннем рынке, такого, как в прошлом году, не будет, но не будет и падения. Некоторые направления могут немного просесть, но с основными — черноморскими — этого не произойдет. В Крыму и Сочи сейчас работают системные операторы, у которых есть договоры с авиаперевозчиками, гостиницы в управлении. Конечно, они будут всячески продвигать свой продукт.

По словам Юрия Барзыкина, не все, кто отдыхал в Турции и Египте, после закрытия этих направлений поехал в Сочи или Крым. Перераспределение произошло в первую очередь на выездных направлениях.

— Так будет и сейчас — в Турцию и Египет поедут те, кто в прошлом году отдыхал в других странах. Поэтому существенное снижение ожидается на курортах Болгарии, Греции, Кипра и других стран, отдых в которых дороже, чем в Турции, — пояснил Барзыкин.

Однако член Общественного совета при Ростуризме Роман Бобылев уверен, что новый сезон не пройдет безболезненно для российских курортов.

— В Турции ежегодно отдыхали примерно 3 млн российских граждан, еще от 2 до 3 млн в разные годы ездили в Египет. Смело можно говорить, что на пике сезона наши курорты могут потерять 3–4 млн посетителей, — отметил эксперт.

По его оценкам, по крайней мере половина тех, кто ездил в Турцию, хотя бы раз съездили на российские курорты.

— Часть из них продолжит отдыхать в Крыму и в Краснодарском крае, но остальные вернутся в привычные места отдыха, — рассказал Роман Бобылев.

Как ранее сообщали «Известия», после введения запрета на чартерные перевозки в ноябре прошлого года Турция потеряла 90% туристов из России. Однако уже осенью 2016 года, сразу после возобновления полетов, в Турции отдохнули более 180 тыс. россиян.

Рынок внутреннего туризма в России за время отсутствия массовых поездок в Турцию и Египет увеличился примерно на 10%, и в прошлом году на российских курортах отдохнули более 15 млн человек: примерно 5–6 млн — в Крыму, столько же — в Краснодарском крае, 3–4 млн —в Кавминводах. Несмотря на это, эксперты считают, что полностью компенсировать потери от закрытия чартерных перевозок в Турцию индустрии не удалось.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Турция возвращает звание главного курорта россиян

Турция возвращает звание главного курорта россиянВ этом году на турецкие пляжи забронировано в два раза больше туров, чем за тот же срок до закрытия направления

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