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Тариф в системе «Платон» с 15 апреля вырастет в два раза

Тариф за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам будет повышен до 3,06 рубля с 1,53 рубля

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

С 15 апреля тариф в системе «Платон» вырастет в два раза. Его уровень составит изначально запланированный  3,06 рубля за один километр.

В настоящее время тариф за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам составляет 1,53 рубля за километр.

Решение о возвращении к изначально установленной модели принято правительством РФ.

«Правительством Российской Федерации принято решение о продлении действия льготного режима в системе «Платон» до 15 апреля этого года»,  сказал министр транспорта Максим Соколов. Министр добавил, что 15 апреля окончится срок действия льготного режима. Тариф станет 3 рубля 6 копеек, добавил он.

Минтранс также поспешил заверить, что на конечной цене товаров в отечественной рознице это не отразится.

«Транспортная составляющая для большинства перевозимых товаров не превышает 4-7%. А «Платон» даже при тарифе 3,06 рубля за 1 километр - это максимум десятая часть от всей этой транспортной составляющей. Получаются доли процента, или несколько копеек в цене товаров», — цитирует Соколова anrt.info.

До сих пор действовавшую скидку на тариф российские власти объясняли необходимостью не допустить повышения цен на продукты и услуги из-за спекуляций во время запуска системы.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Тариф в системе «Платон» с 15 апреля вырастет в два раза

Тариф в системе «Платон» с 15 апреля вырастет в два разаТариф за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам будет повышен до 3,06 рубля с 1,53 рубля

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