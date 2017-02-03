Тариф в системе «Платон» с 15 апреля вырастет в два раза

С 15 апреля тариф в системе «Платон» вырастет в два раза. Его уровень составит изначально запланированный — 3,06 рубля за один километр.



В настоящее время тариф за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам составляет 1,53 рубля за километр.

Решение о возвращении к изначально установленной модели принято правительством РФ.

«Правительством Российской Федерации принято решение о продлении действия льготного режима в системе «Платон» до 15 апреля этого года», — сказал министр транспорта Максим Соколов. Министр добавил, что 15 апреля окончится срок действия льготного режима. Тариф станет 3 рубля 6 копеек, добавил он.



Минтранс также поспешил заверить, что на конечной цене товаров в отечественной рознице это не отразится.



«Транспортная составляющая для большинства перевозимых товаров не превышает 4-7%. А «Платон» даже при тарифе 3,06 рубля за 1 километр - это максимум десятая часть от всей этой транспортной составляющей. Получаются доли процента, или несколько копеек в цене товаров», — цитирует Соколова anrt.info.



До сих пор действовавшую скидку на тариф российские власти объясняли необходимостью не допустить повышения цен на продукты и услуги из-за спекуляций во время запуска системы.

