Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
4 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трамп совершил выгодную сделку по закупке истребителей F-35

Белый дом заявил, что президент сэкономил налогоплательщикам $455 млн

Фото: REUTERS/Michael Spooneybarger

Президент США Дональд Трамп договорился с компанией Lockheed Martin о покупке 90 истребителей F-35 по выгодной цене. Усилиями главы государства была достигнута скидка в 7%, передает «Федеральное агентство новостей».

Сделка была заключена в четверг, 2 февраля. О приобретении самолетов сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. Он назвал сделку «потрясающей» и заявил, что это большая победа для налогоплательщиков, которой добился Трамп. Добившись скидки, президент сэкономил $455 млн, уточнил Спайсер.

По условиям сделки Lockheed Martin передаст в распоряжение государства 90 истребителей. В настоящее время подписаны документы в отношении 55 единиц.

Читайте также:

США направили эскадренный миноносец к Йемену

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Трамп совершил выгодную сделку по закупке истребителей F-35

Трамп совершил выгодную сделку по закупке истребителей F-35Белый дом заявил, что президент сэкономил налогоплательщикам $455 млн

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке