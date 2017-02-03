Трамп совершил выгодную сделку по закупке истребителей F-35

Президент США Дональд Трамп договорился с компанией Lockheed Martin о покупке 90 истребителей F-35 по выгодной цене. Усилиями главы государства была достигнута скидка в 7%, передает «Федеральное агентство новостей».

Сделка была заключена в четверг, 2 февраля. О приобретении самолетов сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. Он назвал сделку «потрясающей» и заявил, что это большая победа для налогоплательщиков, которой добился Трамп. Добившись скидки, президент сэкономил $455 млн, уточнил Спайсер.

По условиям сделки Lockheed Martin передаст в распоряжение государства 90 истребителей. В настоящее время подписаны документы в отношении 55 единиц.