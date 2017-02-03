Белый дом: США больше не будут терпеть провокации со стороны Ирана

Администрация Дональда Трампа считает, что международное сообщество слишком толерантно относилось к республике
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Помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Белый дом более не намерен терпеть действия Ирана, которые угрожают американским интересам.
«Международное сообщество слишком толерантно относилось к плохому поведению Ирана. Администрация Трампа больше не будет мириться с провокациями Ирана, которые угрожают нашим интересам», — приводит слова Флинна ТАСС.
По словам помощника Трампа, Иран является главным «спонсором терроризма в мире» и участвует в дестабилизации на Ближнем Востоке.