Белый дом: США больше не будут терпеть провокации со стороны Ирана

Помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Белый дом более не намерен терпеть действия Ирана, которые угрожают американским интересам.

«Международное сообщество слишком толерантно относилось к плохому поведению Ирана. Администрация Трампа больше не будет мириться с провокациями Ирана, которые угрожают нашим интересам», — приводит слова Флинна ТАСС.

По словам помощника Трампа, Иран является главным «спонсором терроризма в мире» и участвует в дестабилизации на Ближнем Востоке.