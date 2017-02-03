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Белый дом: США больше не будут терпеть провокации со стороны Ирана

Администрация Дональда Трампа считает, что международное сообщество слишком толерантно относилось к республике

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Белый дом более не намерен терпеть действия Ирана, которые угрожают американским интересам.

«Международное сообщество слишком толерантно относилось к плохому поведению Ирана. Администрация Трампа больше не будет мириться с провокациями Ирана, которые угрожают нашим интересам», — приводит слова Флинна ТАСС.

По словам помощника Трампа, Иран является главным «спонсором терроризма в мире» и участвует в дестабилизации на Ближнем Востоке.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Белый дом: США больше не будут терпеть провокации со стороны Ирана

Белый дом: США больше не будут терпеть провокации со стороны ИранаАдминистрация Дональда Трампа считает, что международное сообщество слишком толерантно относилось к республике

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