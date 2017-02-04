3 февраля бойцы ОМОНа и СОБРа устроили показательные выступления в столице. Они продемонстрировали вооружение и экипировку, приемы рукопашного боя, навыки поиска взрывных устройств на суше и в воде. О служебно-боевой деятельности спецподразделений, а также нюансах их перехода в состав Росгвардии, рассказал первый замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Меликов.



По словам Меликова, после присоединения к Росгвардии задачи особых подразделений практически не изменились. Они участвуют в борьбе с экстремизмом и терроризмом, обеспечивают безопасность граждан и оказывают силовую поддержку правоохранительным органам, в том числе МВД и СК.



На данный момент в составе Росгвардии около 200 специальных отрядов, в них служат более 24 тыс. человек.



Росгвардия на страже