Прокуратура Чечни предлагает возбудить дело против блогера Мэддисона

Прокуратура Чеченской республики направила в следственные органы материалы проверки в отношении российского видеоблогера Ильи Давыдова, более известного по псевдониму Мэддисон, за шутливый ролик про Коран, сообщает ТАСС.

Сотрудники прокуратуры «в ходе мониторинга» в сети выявили видеозапись «Шутка про Коран». Согласно психолингвистическому исследованию, утверждают в прокуратуре, в указанном видеоматериале имеются «действия и высказывания, направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религии Ислам и Христианство».

«С учетом изложенного, прокуратурой республики в СУ СК РФ по ЧР направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании Ильи Давыдова», — говорится в сообщении пресс-службы.

В прокуратуре Чечни также подготовили заявление в суд о признании двухминутного видеоролика, выложенного в Youtube в апреле 2015 года, экстремистским материалом.