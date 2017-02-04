С иркутского полицейского сняли обвинение по делу о «Боярышнике»

С начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 УМВД России по Иркутску Дениса Черемисина снято обвинение в халатности, которое было предъявлено ему по делу о массовом отравлении жителей области спиртосодержащей жидкостью «Боярышник», передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По его словам, Черемисин также восстановлен в должности. Источник также уточнил, что обвинение в отношении полицейского было снято пятым следственным отделом Главного следственного управления Следственного комитета России — то есть тем же самым подразделением, которое его предъявляло.

Черемисина задержали в конце января, однако впоследствии освободили из-под стражи по решению Ленинского районного суда Иркутска. Тот же суд постановил временно отстранить полицейского от исполнения должностных обязанностей.

Следствие усмотрело халатность со стороны Черемисина в том, что он якобы не организовал работу участковых уполномоченных полиции на административных участках, обслуживаемых отделом полиции, который он возглавляет. На одном из этих участков в торговом павильоне продавалась жидкость для принятия ванн «Боярышник», содержащая опасные для жизни и здоровья человека вещества, включая метиловый спирт.

Как ранее сообщали «Известия», жертвами отравления «Боярышником» в Иркутской области, по данным местного Минздрава, стали 76 человек, 123 человека пострадали. По факту массового отравления было возбуждено уголовное дело, в рамках которого 22 гражданам предъявлены обвинения, восемь из них находятся под стражей, девять под домашним арестом, пятеро под подпиской о невыезде.