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В Иркутске отстранили от должности полицейского по делу о суррогате

Денис Черемисин ранее был освобожден из-под стражи, так как суд не удовлетворил ходатайство следствия о его аресте

Ленинский районный суд Иркутска временно отстранил от должности начальника городского отдела полиции УМВД Дениса Черемисина, который является фигурантом дела о массовом отравлении «Боярышником».

Как сообщает ИА IrkutskMedia, Черемисина отстранили на период следствия и судебного разбирательства.  Ранее он был освобожден из-под стражи. Ходатайство следствия об аресте не было удовлетворено, и Черемисина не стали помещать под домашний арест.

Напомним, в отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц».

По делу о массовом отравлении в Иркутске предъявлено обвинение 22 ранее задержанным. Восемь из них заключены под стражу, девять — отправлены под домашний арест, с пяти человек взята подписка о невыезде.

Согласно последним данным иркутского минздрава, число жертв «Боярышника» в Иркутске достигло 78 человек.

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Известия // среда, 18 января 2017 года

В Иркутске отстранили от должности полицейского по делу о суррогате

Денис Черемисин ранее был освобожден из-под стражи, так как суд не удовлетворил ходатайство следствия о его аресте

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