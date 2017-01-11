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Главу отдела полиции задержали по делу об отравлении «Боярышником»

Против иркутского полицейского возбудили уголовное дело о халатности

Начальника отдела полиции УМВД РФ по Иркутску задержали по подозрению в халатности, повлекшей массовое отравление людей спиртосодержащей жидкостью «Боярышник».

«В ходе расследования этого дела выявлено преступление, совершенное начальником отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 УМВД России по городу Иркутску Денисом Черемисиным», — сообщает пресс-служба СК РФ.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц».

По уголовному делу о массовом отравлении в Иркутске предъявлено обвинение 22 ранее задержанным. Восемь из них заключены под стражу, девять  отправлены под домашний арест, с пяти человек взята подписка о невыезде. 

От контрафакта «Боярышник», в котором вместо этилового спирта оказался метиловый, в Иркутске скончались 76 человек, пострадали 123.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

Главу отдела полиции задержали по делу об отравлении «Боярышником»

Против иркутского полицейского возбудили уголовное дело о халатности

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