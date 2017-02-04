Матвиенко возмутилась низкой зарплатой учителей в Ивановской области

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмущена зарплатой в 7 тыс. рублей учителей в Ивановской области. О размере учительских зарплат спикеру Совфеда рассказала учительница малокомплектной школы Комсомольского района.

По словам учительницы, размер зарплаты упал с 1 января с 20 до 14 тыс. рублей, а некоторые ее коллеги получили 7 тыс.

Матвиенко заявила, что губернаторы отчитались, что все зарплаты соответствуют майским указам, на бумаге всё гладко. «А выходит, какой-то учитель из конкретной школы — это же полное безобразие. Как это можно 7 тыс. учителю? Кто пойдет на эту зарплату?» — цитирует ее «Федеральное агентство новостей». Матвиенко указала, что низкие зарплаты учителей — нарушение майских указов президента, ранее постановившего, что зарплата учителя должна быть не ниже средней по региону.