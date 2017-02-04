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Матвиенко возмутилась низкой зарплатой учителей в Ивановской области

Спикер Совета Федерации назвала это нарушением майских указов президента

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмущена зарплатой в 7 тыс. рублей учителей в Ивановской области. О размере учительских зарплат спикеру Совфеда рассказала учительница малокомплектной школы Комсомольского района.

По словам учительницы, размер зарплаты упал с 1 января с 20 до 14 тыс. рублей, а некоторые ее коллеги получили 7 тыс.

Матвиенко заявила, что губернаторы отчитались, что все зарплаты соответствуют майским указам, на бумаге всё гладко. «А выходит, какой-то учитель из конкретной школы  это же полное безобразие. Как это можно 7 тыс. учителю? Кто пойдет на эту зарплату?»  цитирует ее «Федеральное агентство новостей». Матвиенко указала, что низкие зарплаты учителей  нарушение майских указов президента, ранее постановившего, что зарплата учителя должна быть не ниже средней по региону.

Со своей стороны в правительстве Ивановской области пояснили, что в январе  меньшее количество рабочих дней, поэтому происходит «некоторое снижение заработной платы», передает «РИА Новости».

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Матвиенко возмутилась низкой зарплатой учителей в Ивановской области

Спикер Совета Федерации назвала это нарушением майских указов президента

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