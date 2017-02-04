Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
4 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Начальник милиции ЛНР мог погибнуть при взрыве внедорожника в Луганске

Жертвами взрыва иномарки стали два человека

Начальник управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) мог погибнуть при взрыве автомобиля. Внедорожник взорвался сегодня утром в центре Луганска.

Ранее «Известия» сообщили, что автомобиль Toyota был взорван около восьми часов утра.

Правоохранители установили, что принадлежит иномарка начальнику полиции ЛНР, сообщает «РИА Новости». В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела двух погибших. Сообщается, что одной из жертв взрыва мог стать владелец внедорожника, начальник управления народной милиции ЛНР.

На месте подрыва внедорожника работают представители силовых структур ЛНР, территория оцеплена, проводится расследование.

Читайте также:

Автомобиль взорвался в центре Луганска

Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Начальник милиции ЛНР мог погибнуть при взрыве внедорожника в Луганске

Жертвами взрыва иномарки стали два человека

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Заявление Сергея Лаврова, 15-я кинопремия «Золотой орел», экспериментальная выставка японского художника в Пушкинском музее и другие события недели

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Инфографика

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

О соотношении трудоспособного и нетрудоспособного населения страны, средней продолжительности жизни и времени выхода на пенсию — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке