Начальник милиции ЛНР мог погибнуть при взрыве внедорожника в Луганске

Начальник управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) мог погибнуть при взрыве автомобиля. Внедорожник взорвался сегодня утром в центре Луганска.

Ранее «Известия» сообщили, что автомобиль Toyota был взорван около восьми часов утра.

Правоохранители установили, что принадлежит иномарка начальнику полиции ЛНР, сообщает «РИА Новости». В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела двух погибших. Сообщается, что одной из жертв взрыва мог стать владелец внедорожника, начальник управления народной милиции ЛНР.

На месте подрыва внедорожника работают представители силовых структур ЛНР, территория оцеплена, проводится расследование.