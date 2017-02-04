Глава управления народной милиции ЛНР погиб при взрыве в Луганске

Глава управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики стал жертвой инцидента со взрывом автомобиля в Луганске. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного органа.

«4 февраля в 7.50 на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный в результате террористического акта — подрыва автомобиля — убит начальник управления народной милиции ЛНР полковник Анащенко О.В», — сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу народной милиции. В ведомстве квалифицируют произошедшее как теракт.

При этом в прокуратуре ЛНР заявили, что подрыв машины представителя народной милиции могла осуществить украинская диверсионно-разведывательная группа.

«В последние дни, о чем мы неоднократно говорили, в ЛНР активизировалась деятельность украинских диверсантов. Сегодняшний взрыв был организован одной из таких групп», — приводит «Интерфакс» слова представителя гособвинения. Он также подтвердил сообщение о смерти начальника народной милиции Олега Анащенко.