Скончался народный артист России Георгий Тараторкин

На 73-году жизни ушел из жизни народный артист РСФСР Георгий Тараторкин, сообщает Театр имени Моссовета. Последние годы актер тяжело болел, отмечается в сообщении.

«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин», — говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте театра.



Актер театра и кино известен телезрителям по ролям в фильмах «Преступление и наказание», «Чисто английское убийство», «Маленькие трагедии», «24 часа» и другим. Театральную карьеру он начал в Ленинградском ТЮЗе, а в 1974 году актера пригласили в Театр имени Моссовета. На его сцену Георгий Тараторкин выходил, в частности, в спектаклях «Они сражались за Родину», «Братья Карамазовы», «Живой труп», «Виноватые».

Георгий Тараторкин преподавал во ВГИКе, являлся секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации «Золотая маска».