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Россельхознадзор запретил поставки мяса птицы из ряда стран ЕС

Такие меры были приняты в связи с растущим количеством случаев птичьего гриппа

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз мяса птицы и инкубационного яйца из стран Европы, в которых был зафиксирован высокопатогенный птичий грипп, сообщила пресс-секретарь надзорного ведомства Юлия Мелано.

Как передает «Интерфакс», эти меры приняты в связи с нарастающим темпом распространения заболевания по территории ЕС. В частности, случаи были зафиксированы в Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции.

Вместе с тем Юлия Мелано отметила, что Россельхознадзор обратится к генеральному директорату Еврокомиссии с просьбой поручить странам ЕС, в которых были выявлены случаи птичьего гриппа, предоставить в течение недели отчет об исполнении рекомендаций кодекса международного эпизоотического бюро для того, чтобы поставки птицеводческой продукции шли из благополучных по гриппу птиц территорий.

«Страны, которые не представят в установленный срок такую информацию, лишатся права на ввоз в РФ живой птицы», — пояснила представитель Россельхознадзора.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Россельхознадзор запретил поставки мяса птицы из ряда стран ЕС

Такие меры были приняты в связи с растущим количеством случаев птичьего гриппа

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