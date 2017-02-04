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Сирийская оппозиция начала наступление на Ракку

«Демократические силы Сирии» намерены полностью окружить город, являющийся неофициальной «столицей» террористов ИГ

 «Демократические силы Сирии» сообщили о начале нового этапа кампании против террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка.

По данным «РИА Новости», ссылающегося на Рейтер, о подготовке к действиям сообщил официальный представитель этого альянса Талал Сило. Он рассказал, что наступление начнется «в ближайшие дни», его задачей станет окружение Ракки, считающейся неофициальной столицей ИГ на территории Сирии.

Боевики захватили Ракку с населением около 300 тысяч человек в 2013 году.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Сирийская оппозиция начала наступление на Ракку

«Демократические силы Сирии» намерены полностью окружить город, являющийся неофициальной «столицей» террористов ИГ

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