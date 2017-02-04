Россиянин Петр Седов выиграл этап Кубка мира в скиатлоне

Российский лыжник Петр Седов завоевал первенство в скиатлоне на этапе Кубка мира, которых прошел в южнокорейском Пхенчхане.



Спортсмену удалось преодолеть 30-километровую дистанцию за 1 час 18 минут 49,6 секунды. При этом половину пути лыжник прошел классическим ходом, а остальную — свободным стилем.

На втором месте находится норвежец Даниэль Сток, отставший от победителя на 22,5 секунды. В борьбе за третье место россиянин Константин Главатских и норвежец Матиас Рундгрен показали одинаковое время (+42,1), однако фотофиниш отдал бронзу норвежскому спортсмену.