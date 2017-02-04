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Россиянин Петр Седов выиграл этап Кубка мира в скиатлоне

Лыжник преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 49,6 секунды

Российский лыжник Петр Седов завоевал первенство в скиатлоне на этапе Кубка мира, которых прошел в южнокорейском Пхенчхане.

Спортсмену удалось преодолеть 30-километровую дистанцию за 1 час 18 минут 49,6 секунды. При этом половину пути лыжник прошел классическим ходом, а остальную — свободным стилем.

На втором месте находится норвежец Даниэль Сток, отставший от победителя на 22,5 секунды. В борьбе за третье место россиянин Константин Главатских и норвежец Матиас Рундгрен показали одинаковое время (+42,1), однако фотофиниш отдал бронзу норвежскому спортсмену.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Россиянин Петр Седов выиграл этап Кубка мира в скиатлоне

Лыжник преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 49,6 секунды

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