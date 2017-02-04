Съезд ЛДПР переизбрал Жириновского председателем партии

Владимир Жириновский переизбран председателем ЛДПР в субботу в ходе съезда политической организации.

Согласно уставу ЛДПР, партийный лидер избирается на четыре года без ограничения количества сроков.

Как передает ТАСС, в ходе прошедшего в Москве 30-го съезда ЛДПР был также избран новый состав высшего совета партии, срок его полномочий составляет четыре года.

Состав высшего совета ЛДПР был сокращен до семи членов политической организации. По итогам голосования в него вошли сам Жириновский, Иван Абрамов, Сергей Каргинов, Антон Морозов, Владимир Сысоев, Игорь Торощин и Борис Чернышов. Все они являются депутатами Госдумы от ЛДПР.