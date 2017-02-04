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Жириновский заявил о желании повторно участвовать в выборах президента

По словам председателя ЛДПР, после избрания главы государства в новый состав правительства РФ войдут и представители его партии

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский планирует участвовать в президентских выборах в России в 2018 году. Председатель партии выдвигает свою кандидатуру на должность главы государства уже шестой раз.

Об этом политик заявил во время 30-го съезда политической организации.

«Скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже шестой раз. Это рекорд в масштабах Европы», — приводит «РИА Новости» слова главы ЛДПР.

Он также выразил уверенность в том, что после избрания главы государства в новый состав правительства РФ войдут и представители ЛДПР.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Жириновский заявил о желании повторно участвовать в выборах президента

Жириновский заявил о желании повторно участвовать в выборах президентаПо словам председателя ЛДПР, после избрания главы государства в новый состав правительства РФ войдут и представители его партии

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