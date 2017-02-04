Жириновский заявил о желании повторно участвовать в выборах президента

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский планирует участвовать в президентских выборах в России в 2018 году. Председатель партии выдвигает свою кандидатуру на должность главы государства уже шестой раз.



Об этом политик заявил во время 30-го съезда политической организации.

«Скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже шестой раз. Это рекорд в масштабах Европы», — приводит «РИА Новости» слова главы ЛДПР.

Он также выразил уверенность в том, что после избрания главы государства в новый состав правительства РФ войдут и представители ЛДПР.