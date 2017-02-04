В ДНР усилены меры безопасности после теракта в Луганске

Правоохранительные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) усилили меры безопасности в республике после теракта в Луганске, в результате которого погиб начальник управления народной милиции Луганской народной республики.

Об этом в ходе брифинга в субботу заявил командующий оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«В этой связи в ДНР усилены меры безопасности. Мы призываем граждан республики проявлять бдительность», — приводит «РИА Новости» его заявление.

Инцидент произошел в субботу утром на улице Краснознаменной в Луганске. В результате подрыва внедорожника Toyota погиб первый заместитель командира корпуса народной милиции ЛНР Олег Анащенко.

В связи с трагедией в самопровозглашенной Луганской народной республике воскресенье объявлено днем траура, сообщили в министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.