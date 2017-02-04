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В ЛНР заявили о причастности спецслужб Украины к убийству Анащенко

Об этом заявил официальный представитель народной милиции Андрей Марочко

Фото: РИА-Новости/Олеся Потапова

Взрыв автомобиля начальника управления  народной милиции ЛНР Олега Анащенко организован украинскими спецслужбами. Цель их действий  дестабилизация обстановки в республике, заявил официальный представитель народной милиции Андрей Марочко.

«Луганский информационный центр» приводит слова подполковника Марочко: «Предположительно, теракт совершен украинскими спецслужбами с целью дестабилизации обстановки в республике (ЛНР. — Ред.).

Милиция установит и найдет и исполнителей подрыва автомобиля, и заказчиков, добавил Марочко.

Утром в субботу в центре Луганска взорвался автомобиль начальника управления народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

В ЛНР заявили о причастности спецслужб Украины к убийству Анащенко

В ЛНР заявили о причастности спецслужб Украины к убийству АнащенкоОб этом заявил официальный представитель народной милиции Андрей Марочко

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