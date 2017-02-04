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СМИ: в Вене задержаны 22 выходца из Чечни

Сотрудники полиции изъяли у них оружие и большое количество боеприпасов

Фото: РИА-Новости/Захари Шойрер

Австрийская полиция задержала в Вене 22 выходцев из Чечни и изъяла у них оружие, сообщают местные СМИ.

Как передает агентство APA, задержание сотрудники правоохранительных органов провели накануне вечером. Во время операции у выходцев Чечни были изъяты автомат, пистолет и большое количество боеприпасов.

Отмечается, что задержанным от 25 до 50 лет, сейчас сотрудники полиции допрашивают их. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

СМИ: в Вене задержаны 22 выходца из Чечни

СМИ: в Вене задержаны 22 выходца из ЧечниСотрудники полиции изъяли у них оружие и большое количество боеприпасов

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