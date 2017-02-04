СМИ: в Вене задержаны 22 выходца из Чечни

Австрийская полиция задержала в Вене 22 выходцев из Чечни и изъяла у них оружие, сообщают местные СМИ.

Как передает агентство APA, задержание сотрудники правоохранительных органов провели накануне вечером. Во время операции у выходцев Чечни были изъяты автомат, пистолет и большое количество боеприпасов.

Отмечается, что задержанным от 25 до 50 лет, сейчас сотрудники полиции допрашивают их. Выясняются обстоятельства произошедшего.