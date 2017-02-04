Самолет экстренно приземлился в Мурманске из-за инфаркта у пассажира

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Мурманска и направлявшийся в Москву, вернулся в аэропорт вылета спустя час полета.

Вынужденная посадка произошла из-за пассажира, состояние которого резко ухудшилось. Предварительно, у мужчины 1969 года рождения произошел сердечный приступ.

По данным «Федерального агентства новостей», самолет вылетел в 2.56 субботы по местному времени, а вернулся в аэропорт в 4.09.

С подозрением на инфаркт пассажира госпитализировали.