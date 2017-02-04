Трампа рассмешило решение судьи заблокировать миграционный указ

Президент США Дональд Трамп высмеял решение федерального судьи в Сиэтле Джеймса Робарта приостановить действие подписанного главой государства миграционного указа.



«Мнение так называемого судьи, которое существенно подрывает обеспечение правопорядка в нашей стране, возмутительно и будет аннулировано!» — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 февраля 2017 г.

Ранее федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт приостановил действие миграционного указа Дональда Трампа, заявив, что документ противоречит конституции США.

27 января Дональд Трамп подписал указ, запрещающий на 90 дней въезд в США гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали, Ирака и Ирана. Кроме того, на 120 дней был приостановлен прием беженцев.