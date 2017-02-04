Тысячи активистов митингуют в Лондоне против визита Трампа

Многотысячная акция протеста состоялась в субботу в Лондоне. Активисты ряда общественных организаций выступают против визита в Великобританию президента США Трампа, запланированного на лето 2017 года.

Шествие началось от здания посольства США в районе Мэйфэр до здания парламента, митингующие прошли около 3 км.

Protesters gathered outside the American embassy in London today to protest Donald Trump’s travel ban https://t.co/eOdtPcQtgI pic.twitter.com/q1W5mgtX42 — CNN (@CNN) 4 февраля 2017 г.

Организаторами марша протеста стали три организации, среди которых Stop The War Coalition (коалиция «Остановите войну») и Stand Up To Racism («Дадим отпор расизму»).