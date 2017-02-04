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Тысячи активистов митингуют в Лондоне против визита Трампа

Марш организовала коалиция «Остановите войну»

Многотысячная акция протеста состоялась в субботу в Лондоне. Активисты ряда общественных организаций выступают против визита в Великобританию президента США Трампа, запланированного на лето 2017 года.

Шествие началось от здания посольства США в районе Мэйфэр до здания парламента, митингующие прошли около 3 км.

Организаторами марша протеста стали три организации, среди которых Stop The War Coalition (коалиция «Остановите войну»)  и Stand Up To Racism («Дадим отпор расизму»).

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Тысячи активистов митингуют в Лондоне против визита Трампа

Марш организовала коалиция «Остановите войну»

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