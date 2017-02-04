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Иран нарастит добычу нефти до 4 млн баррелей в сутки

Об этом сообщил глава национальной нефтяной компании исламской республики Али Кардор

Иран нарастит добычу нефти до 4 млн баррелей в сутки к 20 марта 2017 года, сообщил глава Иранской национальной нефтяной компании Али Кардор.

Как информирует агентство Shana, чиновник также заявил, что к концу текущего года экспорт черного золота из Ирана вырастет до 3 млн баррелей в сутки, при этом в декабре 2016 года объем экспорта в Европу составлял рекордные 0,9 млн баррелей в сутки.

Отмечается, что подписанное Тегераном соглашение с ОПЕК о сокращении нефтедобычи до уровня 32,5 млн баррелей в сутки предписывает нефтяным компаниям страны не превышать показатель 3,79 млн баррелей в сутки.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Иран нарастит добычу нефти до 4 млн баррелей в сутки

Об этом сообщил глава национальной нефтяной компании исламской республики Али Кардор

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