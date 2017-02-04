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Миграционный указ Трампа временно приостановлен

Соответствующее решение приняло министерство нацбезопасности США

Министерство национальной безопасности США временно приостановило действие миграционного указа президента Дональда Трампа после решения федерального суда в Сиэтле, говорится в распространенном заявлении ведомства.

«В соответствии с постановлением (федерального) судьи (Сиэтла Джеймса Робарта) министерство национальной безопасности временно приостановило все действия по реализации положений исполнительного указа», — приводит The Guardian выдержку из распространенного заявления ведомства.

Как пояснила представитель американского министерства Джиллиан Кристенсен, министерство собирается в скором времени добиться отмены постановления и защитить указ главы государства. Она также отметила, что эта инициатива «законна и уместна».

Накануне федеральный судья Джеймс Робарт ввел временный запрет на исполнение миграционного указа Дональда Трампа, который на 90 дней приостанавливает въезд в США граждан из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как объяснил Джеймс Робарт, этот документ противоречит конституции страны.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Миграционный указ Трампа временно приостановлен

Соответствующее решение приняло министерство нацбезопасности США

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