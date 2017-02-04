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Украинский военнослужащий получил ранение в Донбассе

Инцидент произошел в субботу, 4 февраля

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела в Донбассе в субботу, 4 февраля.

Об этом заявил пресс-центре операции ВСУ.

«Всего зафиксировано 35 обстрелов. Один наш военный ранен», – цитирует «РИА Новости» представителя украинских военных.

Ранее сообщалась, что в результате недавнего обострения конфликта между Украиной и самопровозглашенными республиками ЛНР и ДНР в населенных пунктах рядом с Донецком нарушено тепло и водоснабжение, а также подача электроэнергии. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в Авдеевке. Подобная же ситуация наблюдается в подконтрольной ополченцам Ясиноватой.

Читайте также: Восстановительные работы в Авдеевке прерваны из-за обстрелов

Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Украинский военнослужащий получил ранение в Донбассе

Инцидент произошел в субботу, 4 февраля

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