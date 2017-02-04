Микроавтобус столкнулся с поездом под Уфой, есть пострадавшие

Два человека пострадали при столкновении микроавтобуса с поездом под Уфой, сообщил представитель МВД по Башкирии Максим Родионов.

По его словам, инцидент произошел в пригородном поселке Нагаево на железнодорожном переезде.

«Предположительно, микроавтобус на железнодорожном переезде пытался проехать перед приближающимся поездом, но получил касательный удар», — приводит ТАСС слова представителя регионального главка МВД.

В результате инцидента пострадали два пассажира микроавтобуса, им была оказана медицинская помощь.

При этом начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов отметил, что водитель автобуса попытался объехать по встречной полосе колонну автомобилей, которые остановились на красный сигнал светофора, и выехал на переезд.