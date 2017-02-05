Трамп с отрубленной головой в руке появился на обложке Spiegel

Новый номер немецкого еженедельника Der Spiegel вышел с обложкой, изображающей президента США Дональда Трампа как убийцу статуи Свободы. Выход журнала моментально вызвал мировой скандал.

Трамп на обложке нарисован как схематичный герой комикса. В правой руке он держит отрубленную голову знаменитой статуи, истекающую кровью. Левая рука сжимает рукоятку кухонного ножа. Надпись внизу обложки гласит «America First» («Америка прежде всего»).

Автор рисунка Эдель Родригес рассказал, что хотел изобразить «обезглавливание демократии». В свою очередь редактор Spiegel Клаус Бринкбаумер пояснил в колонке, что Трамп предпринял попытку государственного переворота сверху с целью установления «нелиберальной демократии».

Провокационная обложка вызвала огромный резонанс как в Германии, так и в США. У многих вызвал осуждение намек на террористов «Исламского государства» (организация запрещена в РФ), которые часто казнят своих пленников, отрезая им голову. Эдель Родригес не скрывает, что намекал при создании обложки на ИГ так как считает Трампа таким же экстремистом, как исламские террористы.