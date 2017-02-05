Двое французских солдат зашли в McDonald's и лишились автоматов

Потерей личного оружия закончился для французских военных обед в ресторане McDonald's. Солдаты оставили в салоне автомобиле на парковке две штурмовые винтовки FAMAS. Вернувшись, они обнаружили, что стекло выбито, а автоматы исчезли.

Инцидент произошел в коммуне Ла-Верпийер департамента Изер, сообщает «Федеральное агентство новостей». Лишившиеся оружия военные обратились в полицию.

Оказалось, что винтовки похитили двое мужчин, которые увезли их на фургоне. Автоматы полиция нашла в соседней коммуне. Однако похитителей пока задержать не удалось.