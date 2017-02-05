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Двое французских солдат зашли в McDonald's и лишились автоматов

Из автомобиля военнослужащих воры вытащили штурмовые винтовки FAMAS

Потерей личного оружия закончился для французских военных обед в ресторане McDonald's. Солдаты оставили в салоне автомобиле на парковке две штурмовые винтовки FAMAS. Вернувшись, они обнаружили, что стекло выбито, а автоматы исчезли.

Инцидент произошел в коммуне Ла-Верпийер департамента Изер, сообщает «Федеральное агентство новостей». Лишившиеся оружия военные обратились в полицию.

Оказалось, что винтовки похитили двое мужчин, которые увезли их на фургоне. Автоматы полиция нашла в соседней коммуне. Однако похитителей пока задержать не удалось.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Двое французских солдат зашли в McDonald's и лишились автоматов

Из автомобиля военнослужащих воры вытащили штурмовые винтовки FAMAS

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