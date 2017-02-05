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Противники политики Трампа собрались возле культового гей-клуба

По предварительным данным, в акции протеста у нью-йоркского Stonewall участвуют около 3 тыс. человек

Участники акции протеста против политики президента США Дональда Трампа и возможной отмены им указа Обамы о запрете дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества на рабочем месте собрались рядом со знаменитым нью-йоркским гей-клубом Stonewall, передает Reuters. По предварительным данным, в акции принимают участие около 3 тыс. человек.

Stonewall — культовое заведение в районе Гринвич-вилладж на юго-западе Манхеттена, работающее уже полвека. В начале 70-х годов полицейские рейды привели к тому, что здесь зародилось правозащитное ЛГБТ-движение, организовывавшее акции протеста.

Многие принесли на пикет плакаты с радужной раскраской, призывающие «противостоять нетерпимости». Некоторые участники акции написали на своих плакатах «Я иммигрант, я гей, я горжусь этим».

Как ранее сообщали «Известия», представители американских секс-меньшинств опасаются, что новый президент страны может отменить действие указа своего предшественника Барака Обамы о запрете дискриминации в отношении геев и лесбиянок на рабочем месте. У Трампа был подготовлен черновик подобного постановления, однако его дочь Иванка Трамп убедила отца не подписывать документ.

Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Противники политики Трампа собрались возле культового гей-клуба

По предварительным данным, в акции протеста у нью-йоркского Stonewall участвуют около 3 тыс. человек

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