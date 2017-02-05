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Трампа могут не пустить в самый престижный зал парламента Британии

Многие британские парламентарии негативно относятся к предстоящему посланию президента США

В ходе визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, запланированного на текущий год, ему могут отказать в праве выступить с речью в самом известном, престижном и старейшем зале парламента страны — Вестминстер-холле, передает Reuters.

Об этом заявил спикер Палаты общин Джон Беркоу, по словам которого большинство членов парламента Великобритании негативно воспринимают предстоящее послание американского лидера. Уже четверть депутатов нижней палаты — а это 150 человек — выразили протест против выступления Трампа в Вестминстерском дворце, подписав соответствующее заявление.

Британские парламентарии таким образом выразили свое отношение к подписанному президентом США указу об ужесточении миграционной политики с целью защиты американцев от терроризма.

В настоящее время обсуждается возможность перенести выступление Трампа из Вестминстер-холла в Королевскую галерею: она построена на восемь веков позднее и сейчас скрыта за строительными лесами.

Однако не исключено, что это предложение станет для американского президента «большим оскорблением», поскольку его предшественник Барак Обама обращался с посланием к депутатам обеих палат британского парламента именно в Вестминстерском дворце. Там же в разное время выступали Папа Римский Иоанн Павел II, глава бирманской оппозиции Аун Сан Су Чжи и Нельсон Мандела, занимавший на тот момент пост президента ЮАР.

Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Трампа могут не пустить в самый престижный зал парламента Британии

Многие британские парламентарии негативно относятся к предстоящему посланию президента США

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