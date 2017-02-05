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Трамп уверен в успешном обжаловании приостановки действия его указа

В беседе с журналистами американский лидер заявил, что добьется победы ради безопасности страны

Американский лидер Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что решение федерального суда Сиэтла о приостановке его миграционного указа будет успешно обжаловано, передает Reuters.

«Мы победим, — сказал Трамп на встрече с журналистами. — Ради безопасности нашей страны мы победим».

На данный момент Минюст США подал в суд Западного округа штата Вашингтон уведомление о своем намерении обжаловать решение федерального судьи Джеймса Робарта касательно приостановки действия президентского указа. В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что этот документ носит формальный характер и не содержит аргументов, которые впоследствии будут использованы при обжаловании.

Как ранее сообщали «Известия», в этом уведомлении в качестве истцов перечислены сам Дональд Трамп, министерство национальной безопасности и его глава Джон Келли, а также госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Указ, ужесточающий миграционную политику США в части приема беженцев и граждан из ряда стран, был подписан американским лидером 27 января. В пятницу, 3 февраля, федеральный судья Робарт из Сиэтла наложил временный запрет на его исполнение, адресованный профильным ведомствам и распространяющийся на всю территорию страны.

Госдепартамент США и министерство нацбезопасности вынуждены были подчиниться решению судьи и перестали следовать введенным главой государства ограничениям на прием беженцев.

Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Трамп уверен в успешном обжаловании приостановки действия его указа

В беседе с журналистами американский лидер заявил, что добьется победы ради безопасности страны

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