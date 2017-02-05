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Минюст США опротестовал решение суда о блокировке указа Трампа

Апелляция министерства юстиции была подана в арбитражный суд накануне, 4 января

Американское министерство юстици опротестовало решение федерального суда Сиэтла о блокировке действия указа президента США Дональда Трампа, передает Reuters. Апелляция была подана накануне, 5 января, уточняется в сообщении правового ведомства.

О намерении подать апелляцию на решение федерального судьи в Сиэтле, приостановившего действие исполнительного указа американского лидера, Минюст США заявил еще в пятницу, 3 января. В заявлении министерства документ был назван «законным».

Решение федерального судьи Джеймса Робарта в Сиэтле по поводу миграционного указа Трампа было вынесено вечером 3 января. Оно приостанавливало исполнение условий документа на территории всей страны.

Как ранее сообщали «Известия», из-за этого решения Госдепартамент США вынужден был временно прекратить выполнение президентского указа. Сам Дональд Трамп выразил недоумение по поводу решения суда в Сиэтле.

Между тем Демократическая партия США уже занялась разработкой законопроекта, который позволит окончательно отменить миграционный указ главы государства. Кроме того, генпрокуроры 15 американских штатов назвали документ незаконным.

Указ предусматривает существенные ограничения в сфере миграционной политики США — в частности, на 120 дней приостанавливает прием беженцев в стране, запрещает размещение беженцев из Сирии на неопределенный срок, на 90 дней закрывает въезд гражданам семи стран (Сирии, Судана, Сомали, Ливии, Йеммена, Ирака и Ирана).

Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Минюст США опротестовал решение суда о блокировке указа Трампа

Апелляция министерства юстиции была подана в арбитражный суд накануне, 4 января

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