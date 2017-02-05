Трамп вновь выразил недоумение в связи с приостановкой его указа

Президент США Дональд Трамп предупредил, что в страну могут проникнуть люди «со скверными намерениями»
Президент США Дональд Трамп вновь выразил недоумение в связи с приостановкой выполнения его указа.
Об этом он написал в свой Twitter.
«Куда катится наша страна, если судья может остановить запрет Министерства национальной безопасности, и в итоге кто угодно, в том числе люди со скверными намерениями, могут проникнуть в США», – цитирует его ТАСС.
Напомним, что в пятницу, 3 февраля федеральный суд в Сиэтле приостановил действие указа Трампа о временном запрете въезда в страну граждан семи мусульманских стран и беженцев.
Администрация Трампа и Минбезопасности намерены обжаловать решение суда Сиэтла.
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