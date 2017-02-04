Госдеп временно приостановил исполнение миграционного указа Трампа

Госдеп США получил уведомление минюста о постановлении федерального суда в Сиэтле и приостановил действие положений миграционного указа главы государства Дональда Трампа, касающихся аннулирования въездных виз для граждан ряда государств. Об этом сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.

«Мы отменили временную остановку действия виз, которая была предусмотрена исполнительным указом 13769. Лица, обладающие визами, которые физически не были отменены, теперь могут въезжать (в США), если их въездной документ является действительным», — приводит ТАСС комментарий представителя Госдепа.

Ранее министерство национальной безопасности также временно приостановило исполнение указа Дональда Трампа, однако представитель ведомства сообщил, что его руководство намерено добиться возобновления действия документа. Он также заявил, что указ главы государства является законным и уместным.

Накануне федеральный суд в Сиэтле ввел временный запрет на выполнение указа Трампа, ограничивающего въезд в страну для граждан из ряда государств с преимущественно мусульманским населением.