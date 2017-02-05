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Туман блокировал работу Керченской переправы

МЧС сообщает, что в зоне курсирования паромов крайне низкая видимость

Утром в воскресенье, 5 февраля, было вынужденно прекращено паромное сообщение в Керченском проливе — между «материковой» Россией и Крымским полуостровом, передает пресс-служба крымского управления МЧС.

В ее сообщении уточняется, что причиной приостановки работы Керченской паромной переправы стали неблагоприятные погодные условия — густой туман, из-за которого в проливе крайне низкая видимость. Он окутал зону переправы примерно в 04.00 по московскому времени.

Паромная переправа между портами «Крым» и «Кавказ» наряду с аэропортом Симферополя является основным транспортным путем, соединяющим Крымский полуостров с остальной частью России.

В пятницу, 3 февраля, в зоне переправы действовало штормовое предупреждение. Тем не менее, как сообщала «Морская дирекция», паромы продолжали движение, несмотря на неблагоприятную обстановку. По данным организации, в день паромы перевозят более 5,5 тыс. пассажиров и свыше 1 тыс. единиц легкового автотранспорта.

Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Туман блокировал работу Керченской переправы

МЧС сообщает, что в зоне курсирования паромов крайне низкая видимость

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