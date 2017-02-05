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В Китае 69-летняя женщина заболела птичьим гриппом

С начала года 10 жителей страны скончались от последствий птичьего гриппа H7N9

В китайской провинции Хунань зафиксирован новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местной администрации.

По его словам, гриппом заболела 69-летняя жительница города Чанша. Медики выяснили, что до попадания в больницу женщина контактировала с домашней птицей. Больная находится в тяжелом состоянии.

В Чанше это уже второй по счету случай заражения человека птичьим гриппом штамма H7N9. Также заболевшие выявлены в китайских провинциях Гуандун, Гуйчжоу, Хубэй, Хэнань, Цзянси и Шаньдун, а также в Макао, Шанхае и Гонконге. Кроме того, на этой неделе медики зарегистрировали два случая заражения в провинции Сычуань на юго-западе страны.

В январе и начале февраля от птичьего гриппа H7N9 умерли десять человек.

Как ранее сообщали «Известия», в конце января вспышка птичьего гриппа была зарегистрирована в зоопарке Воронежа, где массово погибли пернатые обитатели. Экологи не исключают, что его источником стал человек — один из посетителей массовых мероприятий, в большом количестве проводившихся в зоопарке на новогодних каникулах. Он, к примеру, мог занести в зоопарк на подошве своей обуви зерно, с которым контактировала больная гриппом домашняя птица.

Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

В Китае 69-летняя женщина заболела птичьим гриппом

С начала года 10 жителей страны скончались от последствий птичьего гриппа H7N9

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