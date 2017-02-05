ЛНР: украинские силовики не отвели технику от линии соприкосновений

Украинские силовики не отвели военную технику от линии соприкосновений, несмотря на договоренность об отводе вооружений к 5 февраля. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

«За сутки отмечено два обстрела со стороны противника. Учитывая, что обстрелы наших позиций все-таки есть, можно утверждать, что технику и вооружение украинская сторона от линии соприкосновения не отводит», — приводит «Интерфакс» комментарий представителя силового ведомства.

По его словам, обстрелы были зафиксированы в районе города Первомайск и поселка Калиново.

При этом заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что ночь в Донбассе прошла спокойно.

«Ночь прошла относительно спокойно по всей линии соприкосновения. Что касается отведения вооружений к 5 февраля, о чем говорилось ранее, мы не можем знать, отвела ли Украина их или нет», — пояснил Эдуард Басурин. Он также опроверг заявления Киева о наступлении сил ДНР на Авдеевку.